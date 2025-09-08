Ричмонд
В 40 домах Челябинска нет горячей воды из-за неисправных бойлеров

В 40 домах Челябинска нет горячей воды из-за неисправных бойлеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такую цифру озвучили городские власти.

«Должны быть оперативные какие-то решения, чтобы мы понимали, что жители к холодам не останутся один на один с этой проблемой», — прокомментировал мэр Алексей Лошкин.

Кроме того, после шестого этапа опрессовки без горячей воды остаются три дома — на улицах Марченко и Первой Пятилетки.

Также власти подтвердили сообщение АО «УСТЭК» о том, что у всех социальных учреждений есть возможность начать отопительный сезон раньше общеустановленного срока.

«Готовность к отопительному периоду оценивается в 97%, но технически подать тепло можно в любой момент. Детские сады, школы, больницы подключат до начала отопительного периода, по заявке от руководителей», — отметил вице-мэр Александр Астахов.

«Важно оценить целесообразность включения отопления сейчас. Потом пойдет потепление и будет слишком жарко», — парировал градоначальник.