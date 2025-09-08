Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах валюты на счета нерезидентов

Ранее RT в Telegram-канале сообщал, что у Валерии Чекалиной был обнаружен новый долг перед ФНС. Ее адвокат Константин Третьяков отметил, что сторона блогера не готова комментировать появившуюся информацию о долге перед налоговой более 28 млн рублей.