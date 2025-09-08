Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах валюты на счета нерезидентов

Прокуратура предъявила официальное обвинение блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о незаконных валютных операциях. Фигурантов обвиняют в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.
Обвинение сформулировано по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимые уведомлены о завершении следственных действий и в настоящее время приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Параллельно стало известно, что соучастник Чекалиных Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В связи с этим уголовное дело в отношении данного обвиняемого выделено в отдельное производство.
Ранее RT в Telegram-канале сообщал, что у Валерии Чекалиной был обнаружен новый долг перед ФНС. Ее адвокат Константин Третьяков отметил, что сторона блогера не готова комментировать появившуюся информацию о долге перед налоговой более 28 млн рублей.