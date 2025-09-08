В Иркутске открыли горячую линию для избирателей губернатора

В Иркутске теперь можно позвонить на специальную горячую линию, если у вас есть вопросы о предстоящих выборах губернатора области. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, специалисты готовы помочь жителям разобраться в избирательном законодательстве, подсказать адрес участка и объяснить, как подать заявление для голосования по месту нахождения, если вы будете не в своем районе (программа «Мобильный избиратель»).
— До начала выборов позвонить можно по будням с 10 до 17 часов, а в выходные — с 10 до 16. В сами дни голосования, 12 и 13 сентября, линия будет работать с 8 утра до 8 вечера, а в заключительный день, 14 сентября, — с 8 утра и до полуночи, — говорится в сообщении администрации.