В Иркутске открыли горячую линию для избирателей губернатора

— До начала выборов позвонить можно по будням с 10 до 17 часов, а в выходные — с 10 до 16. В сами дни голосования, 12 и 13 сентября, линия будет работать с 8 утра до 8 вечера, а в заключительный день, 14 сентября, — с 8 утра и до полуночи, — говорится в сообщении администрации.