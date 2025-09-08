Новый для мировой науки вид организма обнаружен в Беловежской пуще

В Беловежской пуще выявлен новый для мировой науки вид миксомицетов, сообщили в телеграм-канале национального парка.
— В Беловежской пуще найден новый вид миксомицета, который назвали Lycogala persicum, — сообщили в пресс-службе.
Открытие сделали сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени Купревича Национальной академии наук Беларуси.
Затем было проведено совместное комплексное исследование таксономии и филогенетических связей миксомицетов. Данное исследование уже проводил международный коллектив ученых из Беларуси, Германии, Латвии, России и США. Так установили, что обнаруженный вид является новым для науки видом миксомицетов или слизевиков.
Отмечается, в полное название с авторской аббревиатурой включили и имя белорусского исследователя. В классификации вид указан: Lycogala persicum Leontyev, J.Kluša, E.Moroz, Millican & Ishchenko. Кроме того, вид зарегистрировали в международной онлайн-базе данных MycoBank под номером 857826.
