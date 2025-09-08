Новый для мировой науки вид организма обнаружен в Беловежской пуще

Затем было проведено совместное комплексное исследование таксономии и филогенетических связей миксомицетов. Данное исследование уже проводил международный коллектив ученых из Беларуси, Германии, Латвии, России и США. Так установили, что обнаруженный вид является новым для науки видом миксомицетов или слизевиков.