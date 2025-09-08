Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый для мировой науки вид организма обнаружен в Беловежской пуще

Белорусские ученые нашли в Беловежской пуще новый для мировой науки вид миксомицетов.

Источник: Комсомольская правда

В Беловежской пуще выявлен новый для мировой науки вид миксомицетов, сообщили в телеграм-канале национального парка.

— В Беловежской пуще найден новый вид миксомицета, который назвали Lycogala persicum, — сообщили в пресс-службе.

Открытие сделали сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени Купревича Национальной академии наук Беларуси.

Затем было проведено совместное комплексное исследование таксономии и филогенетических связей миксомицетов. Данное исследование уже проводил международный коллектив ученых из Беларуси, Германии, Латвии, России и США. Так установили, что обнаруженный вид является новым для науки видом миксомицетов или слизевиков.

Отмечается, в полное название с авторской аббревиатурой включили и имя белорусского исследователя. В классификации вид указан: Lycogala persicum Leontyev, J.Kluša, E.Moroz, Millican & Ishchenko. Кроме того, вид зарегистрировали в международной онлайн-базе данных MycoBank под номером 857826.

Кстати, ранее редкий съедобный гриб-коралл с шипами обнаружили в Беларуси.

Тем временем Госинспекция назвала опасные трассы Беларуси из-за ДТП с дикими животными.