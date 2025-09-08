Опрос показал долю работодателей в Москве, готовых принять людей без опыта

Примерно половина московских рекрутеров выражает готовность рассматривать сотрудников без образования либо опыта работы. Соответствующая информация следует из исследования CRM-системы Talantix.
Аналитики утверждают, что работодатели с каждым годом становятся лояльнее к кандидатам. 63 процента не придают значения полу, 58 процентов — возрасту, а почти каждый второй (44 процента) закрывает глаза на отсутствие опыта или образования. Еще 34 процентам не так важны вредные привычки.
Многие связывают подобные изменения с потребностью в специалистах определенной квалификации (68 процентов). 55 процентов респондентов ответили, что идти на уступки их вынуждает дефицит кадров. 27 процентов поступают так из-за пожелания заказчика подбора или CEO.
— Если соискатель готов развиваться и способен приносить компании ценность, бизнес готов закрыть глаза на многое. Это отражает текущую ситуацию на рынке, где дефицит кадров подталкивает компании к гибкости, но при этом не снижает требований к качеству работы, — цитирует директора по развитию Talantix Марину Хадину «Москва24».
