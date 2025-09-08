Опрос показал долю работодателей в Москве, готовых принять людей без опыта

Социальный фонд России, в свою очередь, отметил, что у сотрудника не будет возможности получить оплату больничного листа по основному месту работы, если в период болезни он продолжает трудиться по совместительству и получать за это деньги. Подобные меры действуют на дистанционный формат занятости.