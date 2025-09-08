Ричмонд
В Самаре временно отключат холодную воду 8 сентября

Самарцев предупредили о временном отключении ХВС.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей временно предупредили об отключении холодной воды сразу по нескольким адресам. Подробный список работ опубликовали на сайте «РКС-Самара».

— 8 сентября без ХВС останутся ул. 8-я Радиальная, 6; Советской Армии, 223, 229, 231; Клиническая, 86; 22 Партсъезда, 2-е; Ново-Садовая, 192А, 194, 188; Победы, 121; Севастопольская, 15, — отметили в сообщении.

С 10:00 до 13:00 сотрудники компании также планируют отключение НСП-87. Без холодной воды будут жители ул. Авроры, 122; ул. Артемовской, 30 и 30А. Все подробности о списке адресов и времени отключения указаны на официальном сайте компании.