В Самаре временно отключат холодную воду 8 сентября

С 10:00 до 13:00 сотрудники компании также планируют отключение НСП-87. Без холодной воды будут жители ул. Авроры, 122; ул. Артемовской, 30 и 30А. Все подробности о списке адресов и времени отключения указаны на официальном сайте компании.