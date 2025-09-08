Ричмонд
В Башкирии электричка единожды изменит расписание

На путях ведутся ремонтные работы.

Источник: Башинформ

В связи с ремонтом железной дороги изменится расписание электрички из Ермекеевского района до Уфы. В среду, 10 сентября, поезд № 7420 Талды-Булак — Дёма отправится на 38 мин. раньше действующего расписания:

Талды-Булак (отпр. 16.15) — Шафраново (приб. 17.50, отпр. 18.29) — Дёма (приб. 20.52).

«Благодарим за понимание. Временные неудобства сейчас — залог более безопасных и комфортных поездок завтра. Актуальное расписание можно уточнить в мобильном приложении РЖД», — обратились к пассажирам в БППК.