Shot: Бари Алибасов экстренно обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли

Музыкант Бари Алибасов экстренно обратился к медикам из-за сильных головных болей. Как сообщает Shot, врачи связали состояние артиста с регулярным повышением давления до «предельных значений».
Ему назначено лечение, подобрано питание, а употребление алкоголя строго запрещено. Медики предупредили, что несоблюдение рекомендаций может привести к слепоте, инфаркту или инсульту, с подозрением на который Алибасова уже госпитализировали в 2024 году.
Алибасов отметил, что в целом чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье. Он рассказал, что, несмотря на возраст (около 70 лет), продолжает вести привычный образ жизни дома, проводя время с женой и кошкой, и старается избегать улицы в холодное время года.
При этом артист подтвердил, что строго следует назначенному курсу лечения и контролирует состояние здоровья, понимая серьезность возможных последствий. По его словам, подобные меры помогают ему сохранять активность и привычный ритм жизни, передает Telegram-канал.
Ранее отечественные СМИ уже сообщали, что музыкант и композитор Бари Алибасов обратился за помощью к врачам — его беспокоили проблемы с сердцем. Уточнялось, что врачи планировали держать артиста под наблюдением до улучшения состояния здоровья.