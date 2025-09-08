«Не откладывайте»: Малышева объяснила, почему жениться и рожать нужно до 30 лет

Малышева пояснила, что после 30 лет у женщин уменьшается запас яйцеклеток, что снижает вероятность беременности. Кроме того, у детей, рожденных женщинами старше 30, чаще выявляются различные патологии. Телеведущая добавила, что хоть медицина и хорошо развита, природа все еще живет по своим законам.