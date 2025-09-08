«Не откладывайте»: Малышева объяснила, почему жениться и рожать нужно до 30 лет

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» призвала молодых людей жениться и рожать детей в возрасте до 30 лет.
Малышева пояснила, что после 30 лет у женщин уменьшается запас яйцеклеток, что снижает вероятность беременности. Кроме того, у детей, рожденных женщинами старше 30, чаще выявляются различные патологии. Телеведущая добавила, что хоть медицина и хорошо развита, природа все еще живет по своим законам.
— Не откладывайте замужество, женитьбу до 30 лет. Это поздно. Природа не изменилась. Идеальный возраст для рождения детей — от 18 до 25−26 лет, — заявила Малышева.
Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов рассказал, как преодолеть демографический кризис в России. Он отметил, что никакие меры не смогут заставить семьи рожать больше: важно формировать мировоззрение, связанное с продолжением рода и ценностью семьи.
Также ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что главными способами выхода из демографической ямы в РФ являются увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и смягчение отношения общества к иммиграции.