ФСБ предотвратила теракты на юге России

В Ставрополе был задержан гражданин Азербайджана, который, по данным ФСБ России, по поручению украинских координаторов готовил террористические акты на территории РФ. Задержанный ранее проходил службу в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана. Мужчина намеревался изготовить несколько самодельных взрывных устройств для совершения террористических актов в Ессентуках и Ставрополе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту.

