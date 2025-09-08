ФСБ предотвратила теракты на юге России

В Ставрополе был задержан гражданин Азербайджана, который, по данным ФСБ России, по поручению украинских координаторов готовил террористические акты на территории РФ. Задержанный ранее проходил службу в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана. Мужчина намеревался изготовить несколько самодельных взрывных устройств для совершения террористических актов в Ессентуках и Ставрополе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту.