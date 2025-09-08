Прокуратура подтвердила завершение следствия по делу блогеров Чекалиных

Напомним, что в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными может грозить тюремное заключение до 10 лет. Вместе с тем счета блогеров были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы.