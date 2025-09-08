Стало известно, когда в Беларуси начнут тестировать возможность оплаты проезда картой

По его словам, на данный момент в стране работают над созданием единой (в столице и регионах) централизованной системы оплаты проезда. Пранович подчеркнул, что ее программное обеспечение будет включать в себя возможность оплаты проезда разными способами. Среди таковых — бесконтактные Smart-карты, мобильные устройства (специальные приложения) и оплата банковской картой.
Пранович отметил, что на данный момент ПО находится на стадии разработки, но в планах начать его эксплуатацию в тестовом режиме уже в конце сентября.