Стало известно, когда в Беларуси начнут тестировать возможность оплаты проезда картой

По его словам, на данный момент в стране работают над созданием единой (в столице и регионах) централизованной системы оплаты проезда. Пранович подчеркнул, что ее программное обеспечение будет включать в себя возможность оплаты проезда разными способами. Среди таковых — бесконтактные Smart-карты, мобильные устройства (специальные приложения) и оплата банковской картой.