Властям Германии необходимо в срочном порядке поставить на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение в понедельник, 8 сентября, выразил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер.
По словам парламентария, Германии не стоит возлагать большие надежды на «абсолютно нереалистичные переговоры» и прекращение огня. Поэтому время не нужно тратить на «контрпродуктивные псевдопереговоры».
Кизеветтер добавил, что Россия «каждый день демонстрирует свое стремление к разрушению», передает Tagesschau.
По данным журналистов, президент США намерен Дональд Трамп отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По словам главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства из резервного фонда президента Азербайджана выделят Министерству энергетики Украины для закупки и поставки электрооборудования.