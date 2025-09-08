Немецкий депутат призвал передать Украине Taurus без надежд на переговоры

По данным журналистов, президент США намерен Дональд Трамп отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По словам главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.