Нижегородские врачи разработали стандарт медосмотров детей

Об этом сообщил главный редактор портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По его словам, документ предлагает единый подход к организации медосмотров в детских садах, школах, колледжах, интернатах, а также при обслуживании детей на дому. При этом весь необходимый комплекс обследований можно пройти за один день.
Кроме того, внедрение стандарта поможет устранить различия в проведении медосмотров между регионами, обеспечив преемственность в работе медицинских и образовательных учреждений. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, обращаясь к участникам съезда, подчеркнул, что за последние десять лет детская смертность в стране снизилась более чем вдвое. Также был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября начали действовать новые правила оказания медпомощи в нижегородских школах.