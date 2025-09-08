Ричмонд
Нижегородские врачи разработали стандарт медосмотров детей

Региональный стандарт проведения медицинских осмотров детей, обучающихся в образовательных учреждениях, разработала детская поликлиника № 39 Нижнего Новгорода. Новый регламент был представлен на съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил главный редактор портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, документ предлагает единый подход к организации медосмотров в детских садах, школах, колледжах, интернатах, а также при обслуживании детей на дому. При этом весь необходимый комплекс обследований можно пройти за один день.

Кроме того, внедрение стандарта поможет устранить различия в проведении медосмотров между регионами, обеспечив преемственность в работе медицинских и образовательных учреждений. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, обращаясь к участникам съезда, подчеркнул, что за последние десять лет детская смертность в стране снизилась более чем вдвое. Также был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября начали действовать новые правила оказания медпомощи в нижегородских школах.