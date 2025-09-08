Нижегородские врачи разработали стандарт медосмотров детей

Кроме того, внедрение стандарта поможет устранить различия в проведении медосмотров между регионами, обеспечив преемственность в работе медицинских и образовательных учреждений. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, обращаясь к участникам съезда, подчеркнул, что за последние десять лет детская смертность в стране снизилась более чем вдвое. Также был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности.