Мадуро направил на охрану границы 25 тысяч военных

В ночь на 3 сентября Дональд Трамп заявил о ликвидации 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua (TDA) американскими военными. Операция проводилась по его прямому приказу в районе, который контролировало Южное командование ВС США. Трамп охарактеризовал TDA как террористическую организацию, действующую под патронатом Мадуро. Также он обвинил членов Tren de Aragua в массовых убийствах, наркоторговле, торговле людьми и актах насилия и террора на территории США и в Западном полушарии. В ответ Николас Мадуро заявил, что США хотят захватить ресурсы Венесуэлы и сменить власть в стране.