Мадуро направил на охрану границы 25 тысяч военных

Венесуэла направляет 25 тысяч военнослужащих для охраны границы с Колумбией, а также побережья Карибского моря и Атлантического океана. Об этом сообщил глава государства Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он пояснил, что мобилизация направлена на усиление подразделений быстрого реагирования в приграничной зоне с Колумбией и на Карибском побережье (от Ла-Гуахиры до Фалькона). А также «для усиления всех операций на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро» пишут «Ведомости».

Главной задачей мобилизации, по словам Мадуро, является защита суверенитета и национальной безопасности страны, а также обеспечение мирной жизни граждан.

Ранее, 5 сентября президент Венесуэлы заявил о планах мобилизовать свыше 8 миллионов человек. Данную меру он охарактеризовал как ответ на ужесточающееся давление со стороны Соединенных Штатов. Мадуро акцентировал внимание, что эти действия направлены на защиту суверенитета Венесуэлы и представляют собой элемент противодействия американскому влиянию в Латинской Америке.

В ночь на 3 сентября Дональд Трамп заявил о ликвидации 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua (TDA) американскими военными. Операция проводилась по его прямому приказу в районе, который контролировало Южное командование ВС США. Трамп охарактеризовал TDA как террористическую организацию, действующую под патронатом Мадуро. Также он обвинил членов Tren de Aragua в массовых убийствах, наркоторговле, торговле людьми и актах насилия и террора на территории США и в Западном полушарии. В ответ Николас Мадуро заявил, что США хотят захватить ресурсы Венесуэлы и сменить власть в стране.

