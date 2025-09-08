Среднемесячная зарплата в Ростове превысит 100 тысяч рублей в 2028 году

Судя по представленному плану, рост доходов ростовчан будет поступательным. Суммы рассчитали по двум возможным вариантам: консервативному и базовому. В частности, в 2025 году средняя зарплата должна составлять 79,9 или 80,7 тысячи рублей (рост к предыдущему году прогнозируют в районе 2,5% или 3,7%).