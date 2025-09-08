Среднемесячная зарплата в Ростове превысит 100 тысяч рублей в 2028 году

Среднемесячная заработная плата в Ростове-на-Дону к 2028 году достигнет 100 тысяч рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития на сайте администрации донской столицы.
Судя по представленному плану, рост доходов ростовчан будет поступательным. Суммы рассчитали по двум возможным вариантам: консервативному и базовому. В частности, в 2025 году средняя зарплата должна составлять 79,9 или 80,7 тысячи рублей (рост к предыдущему году прогнозируют в районе 2,5% или 3,7%).
В 2026 году по консервативному сценарию оплата труда поднимется до 87,5 или 90,6 тысячи рублей. В 2027 году зарплаты могут приблизиться 95 или 99,5 тысячи рублей.
Ключевой рубеж в 100 тысяч рублей планируют преодолеть в 2028 году. По консервативному варианту среднемесячный доход должен составить 101,7 тысячи, а по базовому — 107,8 тысячи рублей. Годовой прирост выплат ожидается на уровне в 7,1% и 8,3%.
