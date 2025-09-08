В США пилот пассажирского борта съел наркотики и хотел отключить двигатели

В США проходит суд над бывшим пилотом Alaska Airlines Джозефом Эмерсоном, который съел психоделические грибы и пытался отключить двигатели пассажирского лайнера во время полета, передает Fox News.
«То, что сделал Джозеф Эмерсон, было безрассудным, эгоистичным и преступным. Мы должны помнить, как близко он подошел к тому, чтобы разрушить жизни не только 84 человек на борту рейса 2059, но и всех членов их семей и друзей», — заявил прокурор.
Как удалось выяснить следствию, пилот принял грибы за два дня до полета, но из-за их действия провел 40 часов без сна. Во время полета он пытался переключить рычаги, которые сокращают подачу топлива к двигателям, это могло привести к крушению.
Эмерсон признал свою вину. В суде штата ему назначили 50 дней тюрьмы. Он будет ожидать федерального приговора до ноября, его адвокаты планируют настаивать на условном сроке.
