До 30 сентября продлится работа фонтанов в Иркутске

Работа фонтанов в Иркутске продлится до конца сентября. После этого в течение 10 дней будет проведена работа по подготовке к зимнему периоду. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Заказчиком работ по отключению систем, сливу воды, очистке от мусора и мойке чаш, демонтажу насосов, форсунок, светильников, труб и перемещения их на склад для хранения стала МКУ «Городская среда». В ведении организации находится 14 городских фонтанов: в сквере имени Кирова; возле областного гериатрического центра на улице Ленина; возле Дворца спорта «Труд»; на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий; на площади Труда у цирка; в сквере имени 50-летия СССР; у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий; на площади бульвара Постышева; в сквере Космонавтов на улице Цесовская Набережная; в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина; на центральной площади Академгородка; в сквере «Куб» в микрорайоне Топкинском; на площади у центрального рынка; в сквере «Ирис».
Напомним, мемориально-ландшафтный комплекс «Память поколений» будет создан в Черемхове при поддержке партийного проекта ЕР «Городская среда». Объект представляет собой музейное пространство под открытым небом, где установят образцы военной техники, построят амфитеатр для встреч местных сообществ, фонтан в виде арки, обустроят площадь для торжественных мероприятий, смонтируют цифровые экраны для трансляции патриотических фильмов, а также Стена памяти и музей. К обустройству нового общественного пространства приступят в 2026 году.