До 30 сентября продлится работа фонтанов в Иркутске

Заказчиком работ по отключению систем, сливу воды, очистке от мусора и мойке чаш, демонтажу насосов, форсунок, светильников, труб и перемещения их на склад для хранения стала МКУ «Городская среда». В ведении организации находится 14 городских фонтанов: в сквере имени Кирова; возле областного гериатрического центра на улице Ленина; возле Дворца спорта «Труд»; на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий; на площади Труда у цирка; в сквере имени 50-летия СССР; у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий; на площади бульвара Постышева; в сквере Космонавтов на улице Цесовская Набережная; в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина; на центральной площади Академгородка; в сквере «Куб» в микрорайоне Топкинском; на площади у центрального рынка; в сквере «Ирис».