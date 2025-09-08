Этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске перенесли

Первоначально турнир, входящий в серию этапов среди взрослых спортсменов, был запланирован на период с 1 по 4 ноября. Причины изменения графика не уточняются. В пресс-службе мероприятия заверили, что перенос не повлияет на организационный уровень и качество проведения состязаний.