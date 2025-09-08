Этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске перенесли

Оргкомитет соревнований принял решение о корректировке дат проведения этапа Гран-при России по фигурному катанию «Красноярье». Мероприятие пройдет в новые сроки — с 30 октября по 1 ноября.
Первоначально турнир, входящий в серию этапов среди взрослых спортсменов, был запланирован на период с 1 по 4 ноября. Причины изменения графика не уточняются. В пресс-службе мероприятия заверили, что перенос не повлияет на организационный уровень и качество проведения состязаний.
В Красноярск ожидается приезд ведущих российских фигуристов, в том числе участников и призеров международных турниров. Для красноярских болельщиков это будет уникальный шанс увидеть выступления сильнейших спортсменов страны.