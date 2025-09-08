Озвучен ТОП-10 нижегородских школ по результатам ЕГЭ

В основе рейтинга — суммарные баллы, полученные каждым выпускником 11 класса по трем обязательным предметам ЕГЭ. Лидирующую позицию занял лицей № 40 из Нижнего Новгорода, воспитанники которого продемонстрировали впечатляющие результаты: 26 выпускников преодолели рубеж в 250 баллов, что соответствует среднему баллу 83 за один экзамен.
Сюрпризом стало второе место средней школы № 5 из города Лысково, поднявшейся с 54-й позиции в прошлом году. Особенно высокие баллы были зафиксированы по профильной математике и обществознанию. Третье место заняла школа № 45, расположенная в областном центре.
Большая часть мест в первой десятке досталась школам Нижнего Новгорода: в рейтинге упоминаются лицеи № 38, 165, 36 и «Центр одаренных школьников». Среди областных городов отличились Арзамас, Кстово и Саров, чьи лицеи подтвердили репутацию сильных образовательных учреждений.
В антирейтинге самые низкие показатели продемонстрировала школа № 1 имени Карбышева в Кстове. Девять из десяти выпускников не смогли набрать более 160 баллов, что соответствует среднему баллу 53 за экзамен.