В воздухе Красноярска обнаружили сероводород и формальдегид

На АПН Северный, Ветлужанка, Кировский, Свердловский превышений зафиксировано не было.

Источник: IrkutskMedia.ru

Замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала, чем дышали жители Красноярска с 31 августа по 6 сентября.

Так, на стационарных постах зафиксированы превышения гигиенических нормативов. На АПН Солнечный 31 августа максимальная разовая ПДК по сероводороду составляла до 2,09. Также на АПН Покровка 2 сентября максимальная разовая ПДК по формальдегиду — до 1,44, со 2 по 4 сентября среднесуточная ПДК по формальдегиду — до 4,05.

На АПН Северный, Ветлужанка, Кировский, Свердловский превышений зафиксировано не было. Наблюдения на АПН Черемушки не проводились по техническим причинам.