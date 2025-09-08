В воздухе Красноярска обнаружили сероводород и формальдегид

Так, на стационарных постах зафиксированы превышения гигиенических нормативов. На АПН Солнечный 31 августа максимальная разовая ПДК по сероводороду составляла до 2,09. Также на АПН Покровка 2 сентября максимальная разовая ПДК по формальдегиду — до 1,44, со 2 по 4 сентября среднесуточная ПДК по формальдегиду — до 4,05.