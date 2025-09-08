Ричмонд
Власти Минска ответили на требование посещать три платных кружка в школе

В Мингорисполкоме сказали, должны ли школьники обязательно посещать три платных кружка.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме сказали, обязаны ли школьники посещать платные кружки, пишет агентство «Минск-Новости».

Журналисты обратили внимание на ролик в популярной социальной сети TikTok, где мама минского школьника рассказала, что в их учреждении образования детей будто бы вынуждают посещать минимум три платных кружка. В комментариях некоторые написали, что и в их школах и гимназиях есть подобные требования, а другие сказали, что такого нет и следует пожаловаться в вышестоящую инстанцию.

В комитете по образованию Мингорисполкома в свою очередь подчеркнули, что дополнительное образование не является обязательным.

— Требования посещения объединений по интересам на базе учреждения общего среднего образования, в том числе на платной основе, со стороны администрации учреждения образования необоснованны, — прокомментировали минские власти.

Если в школе или гимназии родителям выдвигают требования посещать платные кружки, то в Мингорисполкоме посоветовали сначала озвучить возмущение администрации учебного заведения. А если оно останется без внимания, обратиться в районное управление по образованию.

