Власти Минска ответили на требование посещать три платных кружка в школе

Журналисты обратили внимание на ролик в популярной социальной сети TikTok, где мама минского школьника рассказала, что в их учреждении образования детей будто бы вынуждают посещать минимум три платных кружка. В комментариях некоторые написали, что и в их школах и гимназиях есть подобные требования, а другие сказали, что такого нет и следует пожаловаться в вышестоящую инстанцию.