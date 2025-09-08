Илон Маск поддержал Конора Макгрегора в борьбе за пост президента Ирландии

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал власти Ирландии за действия, которые, по его мнению, препятствуют демократическому процессу. В социальной сети X он заявил, что премьер-министр Ирландии Саймон Харрис мешает воле народа, блокируя независимых кандидатов на президентских выборах.
Маск выразил поддержку известному бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, предложив его кандидатуру на пост президента, чтобы «спасти Ирландию».
По данным, опубликованным в X, Саймон Харрис поручил своей партии не допускать независимых кандидатов, включая Макгрегора, к участию в выборах. Маск назвал такие меры недемократичными и призвал ирландцев выступить против этого.
Ранее KP.RU писал, что Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. В социальной сети он рассказал, что готов ответить на вопросы граждан, связанные с защитой семейных ценностей и малого бизнеса, а также противостоять тем, кто, по его словам, наносит ущерб стране.