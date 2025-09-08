Илон Маск поддержал Конора Макгрегора в борьбе за пост президента Ирландии

Ранее KP.RU писал, что Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. В социальной сети он рассказал, что готов ответить на вопросы граждан, связанные с защитой семейных ценностей и малого бизнеса, а также противостоять тем, кто, по его словам, наносит ущерб стране.