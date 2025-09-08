Ричмонд
В Иркутске открылся Международный форум спецназа, который пройдет до 12 сентября

В мероприятии примут участие более 100 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске открылся Международный форум спецназа имени И. Г. Старинова. Более 100 участников мероприятия собрались у мемориала «Вечный огонь». В этом году форум приурочили к 80-летию Великой Победы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Этот форум — мост между поколениями защитников Отечества. Здесь те, кто создавал историю спецназа, и те, кто продолжает ее сегодня, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мэр города Руслан Болотов подчеркнул, что форум — это дань уважения бойцам спецназа, которые сейчас находятся на передовой.

Участников ждут интенсивные мастер-классы, практические тактические учения и дискуссии о современных вызовах. Среди приглашенных -представители ветеранских организаций и кадеты.