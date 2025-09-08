В Иркутске открылся Международный форум спецназа, который пройдет до 12 сентября

В Иркутске открылся Международный форум спецназа имени И. Г. Старинова. Более 100 участников мероприятия собрались у мемориала «Вечный огонь». В этом году форум приурочили к 80-летию Великой Победы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.