В регионы направят средства на оборудование для борьбы с онкологией

«В 2026—2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов “Борьба с онкологическими заболеваниями” из федерального бюджета будет направлено более 7,4 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.