Участницы «Московского долголетия» стали моделями на неделе моды

«Горожане старшего поколения все чаще интересуются сферой моды и ухода за собой, а одним из самых востребованных направлений “Московского долголетия” остается блок “Красота и стиль”. Отдельно можно выделить школу моделей “Королевская осанка”, которая одной из первых начала свою работу в проекте по этому направлению. Сейчас ее посещают около 700 человек, многие из них уже уверенно чувствуют себя на подиуме, снимаются в рекламных кампаниях и участвуют в профессиональных фотосессиях», — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.