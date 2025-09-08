Участницы «Московского долголетия» стали моделями на неделе моды

Образы из коллекций столичных брендов представили на подиуме Московской недели моды участницы «Московского долголетия». Поддержка жителей старшего возраста отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Горожане старшего поколения все чаще интересуются сферой моды и ухода за собой, а одним из самых востребованных направлений “Московского долголетия” остается блок “Красота и стиль”. Отдельно можно выделить школу моделей “Королевская осанка”, которая одной из первых начала свою работу в проекте по этому направлению. Сейчас ее посещают около 700 человек, многие из них уже уверенно чувствуют себя на подиуме, снимаются в рекламных кампаниях и участвуют в профессиональных фотосессиях», — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
Заявить о себе участницы «Московского долголетия» смогли благодаря занятиям в школе моделей «Королевская осанка», где женщин учат не только красивой походке и искусству дефиле, но и тому, как ухаживать за собой, определять свой уникальный стиль и работать над образом. После тщательного отбора организаторы выбрали двух моделей, которые представили наряды столичных дизайнеров на Московской неделе моды.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.