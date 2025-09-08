Эксперт рассказала, стоит ли поощрять ребенка в школе деньгами

При этом она отметила, что поощрение может на время работать, но проблема в том, что ребенок начинает связывать учебу с деньгами, а не с личным развитием. Настоящий смысл учебы — расширять знания и раскрывать свои способности. Когда же во главе угла оказываются деньги, ребенок готов пойти на хитрость: списать, исправить оценки или вовсе прогулять уроки, чтобы не потерять награду.