Эксперт рассказала, стоит ли поощрять ребенка в школе деньгами

Многие родители считают, что школа — это работа, за которую можно даже платить. Однако такой подход может сыграть с детьми злую шутку. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населения департамента труда и соцзащиты Екатерина Игонина в беседе с «Москвой 24».
«Когда взрослые подменяют доверительные отношения рыночной сделкой, семья рискует превратиться в место торговли: “ты — мне оценку, я — тебе деньги”», — отметила эксперт.
При этом она отметила, что поощрение может на время работать, но проблема в том, что ребенок начинает связывать учебу с деньгами, а не с личным развитием. Настоящий смысл учебы — расширять знания и раскрывать свои способности. Когда же во главе угла оказываются деньги, ребенок готов пойти на хитрость: списать, исправить оценки или вовсе прогулять уроки, чтобы не потерять награду.
По ее словам, «тариф» за годовую пятерку вряд ли будет равен цене за сданный ЕГЭ или поступление в ВУЗ. Игонина подчеркнула, что родителям стоит подумать, готовы ли они к бесконечному повышению ставок, прежде чем платить ребенку.
