Грязные деньги: Какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах

Так, согласно исследованиям, на купюрах могут сохраняться патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, стафилококки и энтерококки. Бактерии способны жить на бумажных купюрах до одного-двух месяцев, а на металлических монетах — до одной-двух недель. Особую опасность представляют ветхие купюры, которые дольше находятся в обращении и имеют пористую структуру, благодаря чему микроорганизмы лучше сохраняются в складках.