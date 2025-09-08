Грязные деньги: Какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах

Так, согласно исследованиям, на купюрах могут сохраняться патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, стафилококки и энтерококки. Бактерии способны жить на бумажных купюрах до одного-двух месяцев, а на металлических монетах — до одной-двух недель. Особую опасность представляют ветхие купюры, которые дольше находятся в обращении и имеют пористую структуру, благодаря чему микроорганизмы лучше сохраняются в складках.
Собеседница RT подчеркнула, что средний срок жизни российской банкноты составляет 2−2,5 года, что создаёт значительный потенциал для накопления микроорганизмов на поверхности. Тем не менее заболеть именно из-за контакта с денежными средствами достаточно сложно, особенно если соблюдать правила гигиены.
«Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком или тщательно мыть с мылом после контакта с купюрами или монетами, особенно важно делать это перед едой», — заключила эксперт.
Ранее врач объяснила, как при покупке готового блюда в магазине не получить бонусом сальмонеллёз. Кстати, паразиты завелись в мозгу мужчины из-за его чрезмерной любви к мясу. Кроме того, стало известно, какую дрянь можно подхватить от любимого котика.