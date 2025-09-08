Генпрокурор подсказал бизнесменам, как избежать судебных исков

Вместе с тем Краснов обратил внимание на то, что определенные риски для участников приватизации все же существуют. Они, как правило, связаны не с формальными нарушениями в процессе приватизации, а с последующими действиями коммерсантов. В частности речь идет о выявлении фактов коррупции, уклонения от уплаты налогов, вывода активов за рубеж, преднамеренного банкротства предприятий, а также других противоправных действий. Именно эти обстоятельства, по словам Краснова, зачастую становятся причиной для исков о возврате приватизированных активов в государственную собственность.