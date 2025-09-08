Генпрокурор подсказал бизнесменам, как избежать судебных исков

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов разъяснил позицию ведомства в отношении приватизационных процессов и связанных с ними судебных разбирательств. Об этом он рассказал в интервью РБК. Краснов подчеркнул, что Генпрокуратура не ставит перед собой задачу ревизии всех приватизационных сделок, проведенных в России. По его словам, подавляющее большинство конкурсов, связанных с приватизацией, были проведены в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением всех необходимых процедур.
Вместе с тем Краснов обратил внимание на то, что определенные риски для участников приватизации все же существуют. Они, как правило, связаны не с формальными нарушениями в процессе приватизации, а с последующими действиями коммерсантов. В частности речь идет о выявлении фактов коррупции, уклонения от уплаты налогов, вывода активов за рубеж, преднамеренного банкротства предприятий, а также других противоправных действий. Именно эти обстоятельства, по словам Краснова, зачастую становятся причиной для исков о возврате приватизированных активов в государственную собственность.
«Мы не стремимся пересмотреть все сделки, но, если в ходе проверок выявляются нарушения закона, мы обязаны реагировать», — подчеркнул собеседник издания. Он пояснил, что прокуратура выполняет свою основную функцию — контроль за соблюдением законодательства. Если в ходе надзорных мероприятий выявляются признаки коррупции или иных преступлений, прокуратура предпринимает необходимые меры, в том числе инициирует судебные иски.
Генпрокурор также разъяснил, как участники приватизации могут минимизировать риски возникновения судебных претензий. По его словам, «самый простой и надежный способ» — это вести законопослушный и социально ориентированный бизнес. Краснов подчеркнул, что дело не только в соблюдении всех требований законодательства, но и в проявлении социальной ответственности. А это: своевременная выплата зарплаты сотрудникам, уплату налогов в полном объеме, а также участие в развитии региона, где осуществляется деятельность.
В качестве примера, иллюстрирующего позицию прокуратуры, Краснов привел дело о возврате акций «КДВ» в собственность России. В данном случае претензии к компании возникли в связи с выявлением нарушений, связанных с выводом активов и другими противоправными действиями, пояснил Генпрокурор. «Это пример того, когда несоблюдение принципов честного бизнеса привело к серьезным последствиям», — отметил он. Краснов подчеркнул, что прокуратура действует исключительно в рамках закона и стремится защищать интересы государства и общества.
Читайте также: Семь БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России минувшей ночью.
Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.