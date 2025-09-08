Во Владимирской области начались походы Всероссийского детского турслета

Первые пять команд турклубов отправились в поход в рамках Всероссийского детского турслета «Больше, чем путешествие», который проходит с 4 по 14 сентября во Владимирской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Группы пройдут по двум основным маршрутам. Первый начнется от автовокзала Собинки, его участники посетят старинные церкви, познакомятся с местными легендами и смогут отдохнуть на берегах живописных рек.
Второй маршрут идет по равнинной лесистой местности. Путешественники пройдут по долине реки Клязьмы, увидят озеро Черное, село Воскресенское с церковью XVIII века и село Спас-Купалище.
«Турслет “Больше, чем путешествие” — не только отличный способ провести время на природе, познакомиться с интересными людьми, но и испытать свой характер, проверить навыки и узнать много нового. Владимирская земля щедро поделится с гостями своими секретами и вековой мудростью. Это удивительное место, хранящее тайны стоянки древнего человека, родина былинного богатыря Ильи Муромца и святых — покровителей семьи Петра и Февронии», — подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.