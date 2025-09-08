Во Владимирской области начались походы Всероссийского детского турслета

«Турслет “Больше, чем путешествие” — не только отличный способ провести время на природе, познакомиться с интересными людьми, но и испытать свой характер, проверить навыки и узнать много нового. Владимирская земля щедро поделится с гостями своими секретами и вековой мудростью. Это удивительное место, хранящее тайны стоянки древнего человека, родина былинного богатыря Ильи Муромца и святых — покровителей семьи Петра и Февронии», — подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев.