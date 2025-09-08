Краснов: Российским компаниям объявили предостережения из-за роста цен

В качестве примера он привел резкий рост цен на картофель. Краснов сообщил, что комплекс принятых с участием прокуроров мер позволил стабилизировать стоимость продукта и добиться ее снижения. Кроме того, в текущем году были направлены предостережения руководителям двенадцати крупнейших сельхозпредприятий из-за необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло.