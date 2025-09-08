Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Особенности биологи». Госинспекция сказала, когда и почему в Беларуси чаще происходят аварии с дикими животными

Госинспекция назвала два времени в году, когда чаще происходят ДТП с животными.

Источник: Комсомольская правда

Госинспекция назвала два времени в году, когда чаще происходят ДТП с животными.

Стало известно, когда в Беларуси чаще всего случаются аварии с дикими животными. Об этом рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В Госинспекции обратили внимание на сезонные закономерности ДТП с животными. Так, больше всего подобных аварий происходят во втором и четвертом кварталах года. Май при этом называют самым аварийным месяцем, что связано, в первую очередь, с биологическими особенностями копытных животных.

— В мае повышение активности копытных и увеличение индивидуальных участков обитания, интенсивное перемещение их по угодьям, а также существенное увеличение в весенне-летний период автомобильного трафика ведет к большему числу аварий, — прокомментировали в инспекции.

Меньше всего подобных аварий происходят в первом квартале года. В феврале число ДТП с дикими животными минимально, потому что копытные в это время года малоактивны и наиболее оседлы.

Стоит иметь ввиду, что осенью в Беларуси начинаются сезоны загонной охоты на копытных и охоты на пушных животных — самых массовых и популярных. Это влияет на существенное увеличение интенсивности перемещения животных, роста рисков их выхода на дороги.

При этом Госинспекция назвала опасные трассы Беларуси из-за ДТП с дикими животными.

И недавно инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси.