«Особенности биологи». Госинспекция сказала, когда и почему в Беларуси чаще происходят аварии с дикими животными

В Госинспекции обратили внимание на сезонные закономерности ДТП с животными. Так, больше всего подобных аварий происходят во втором и четвертом кварталах года. Май при этом называют самым аварийным месяцем, что связано, в первую очередь, с биологическими особенностями копытных животных.