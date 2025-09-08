Комфортная неделя: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане

В течение рабочей недели по всей территории страны, по прогнозу синоптиков, будет преобладать сухая погода. Лишь сегодня днём в отдельных районах Ташкентской области, а также в пятницу, 12 сентября, местами в Каракалпакстане и Хорезмской области возможен кратковременный дождь и гроза.
Кроме того, в отдельных горных районах Ташкентской и Ферганской областей с 8 по 10 сентября также возможны кратковременные осадки.
Температура с 8 по 12 сентября (понедельник-пятница) ночью составит от 15 до 20 градусов, днём — 28−33 градуса. В южных регионах страны по-прежнему сохраняется летнее тепло: столбики термометров будут подниматься до 35−38 градусов.
Ветер на этой неделе будет умеренным — 7−12 м/с, однако местами возможно усиление до 13−18 м/с, что может сопровождаться пыльным поземком.
Погода в Ташкенте
В столице сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Восточный ветер 3−6 м/с, 8 сентября возможны порывы до 8−10 м/с.
Температура с 8 по 12 сентября ночью составит 18−20 градусов, днём 30−32 градуса.