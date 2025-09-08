Комфортная неделя: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане

В течение рабочей недели по всей территории страны, по прогнозу синоптиков, будет преобладать сухая погода. Лишь сегодня днём в отдельных районах Ташкентской области, а также в пятницу, 12 сентября, местами в Каракалпакстане и Хорезмской области возможен кратковременный дождь и гроза.