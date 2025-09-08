В Казани из-за кинофестиваля ограничат проезд по двум улицам

Ограничение движения, проезда, парковки и стоянки транспортных средств объявлено на улице Хади Такташа, на участке от Назарбаева до Миннулина в обоих направлениях. Улицы будут закрыты для автомобилей с 17:30 до 19:00 в связи с организацией и проведением XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».