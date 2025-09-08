В Рязанской области осенью высадят около миллиона сеянцев сосны

Всего в этом году лесовосстановительные работы пройдут на площади свыше 3600 га. В осенний период в регионе планируется высадить 243 га нового леса. Специалисты полностью обеспечены собственным материалом для проведения необходимых мероприятий. Также будет проведено содействие естественному лесовосстановлению на площади 199 га, направленное на создание условий для скорейшего появления и сохранения нового поколения леса.