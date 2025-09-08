В Рязанской области осенью высадят около миллиона сеянцев сосны

Примерно 1 млн сеянцев сосны высадят осенью в Рязанской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Всего в этом году лесовосстановительные работы пройдут на площади свыше 3600 га. В осенний период в регионе планируется высадить 243 га нового леса. Специалисты полностью обеспечены собственным материалом для проведения необходимых мероприятий. Также будет проведено содействие естественному лесовосстановлению на площади 199 га, направленное на создание условий для скорейшего появления и сохранения нового поколения леса.
Кроме того, осенью в Рязанской области пройдет седьмой сезон Всероссийской акции «Сохраним лес». В мероприятиях примут участие представители органов власти различных уровней, образовательных и общественных организаций, трудовых коллективов, а также волонтеры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.