Количество IT-компаний на Кубани выросло в два раза

Количество IT-компаний в Краснодарском крае выросло в два раза всего за три года. Об этом сообщил Сергей Грабский, руководитель Ассоциации цифрового развития Кубани.
По словам Грабского, IT-отрасль принесла в бюджет края 4,7 млрд рублей налогов. Численность IT-специалистов выросла с 9 до 16 тысяч человек. В регионе создана полноценная IT-экосистема, а крупные города становятся «умными» благодаря технологиям распознавания лиц, автоматизации ЖКХ и цифровым сервисам.
— Сегодня мы по федеральному индексу цифровой зрелости входим в топ-российских городов. Появился такой термин «IQ городов». Сочи вошел в топ-10 умных городов России среди крупных с результатом 205,3 балла. Краснодар, Новороссийск и Анапа закрепились в рейтингах цифровой зрелости Минстроя, — отметил эксперт.
Грабский добавил, что информационная безопасность — «конек края», а Кубань является лидером в этой сфере.