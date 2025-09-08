Ричмонд
Инспектор из Омской области сфотографировала удивительные кадры дикой природы

Рейды по охране угодий раскрывают тайны жизни степных и водных обитателей.

Источник: Комсомольская правда

Инспектор отдела охотничьего хозяйства Называевского района поделился уникальными фотографиями, сделанными во время плановых рейдов. На кадрах запечатлены редкие моменты из жизни обитателей местных степей и озер, которые обычно остаются скрытыми от человеческого взгляда. Фото опубликовали сегодня в паблике регионального Управления по охране животного мира.

«Работа инспектора охотничьего хозяйства зачастую вызывает ассоциации с суровыми буднями, борьбой с браконьерами и составлением протоколов. Однако у этой профессии есть и другая, не менее важная сторона — возможность стать свидетелем удивительных моментов жизни дикой природы», — рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Управления по охране животного мира Омской области.

Работа инспекторов, отметили специалисты, направлена на то, чтобы сохранить природу и обезопасить животный мир от посягательств из вне. Согласно данным регионального минприроды, в Омской области можно встретить глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток. Также на озерах нередко можно встретить лебедей, крохалей и лысух. Встречаются выпь и серая цапля.

Фото: пресс-служба Управления по охране животного мира Омской области.

