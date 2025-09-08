Инспектор из Омской области сфотографировала удивительные кадры дикой природы

Работа инспекторов, отметили специалисты, направлена на то, чтобы сохранить природу и обезопасить животный мир от посягательств из вне. Согласно данным регионального минприроды, в Омской области можно встретить глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток. Также на озерах нередко можно встретить лебедей, крохалей и лысух. Встречаются выпь и серая цапля.