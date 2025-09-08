Инспектор из Омской области сфотографировала удивительные кадры дикой природы

Инспектор отдела охотничьего хозяйства Называевского района поделился уникальными фотографиями, сделанными во время плановых рейдов. На кадрах запечатлены редкие моменты из жизни обитателей местных степей и озер, которые обычно остаются скрытыми от человеческого взгляда. Фото опубликовали сегодня в паблике регионального Управления по охране животного мира.
«Работа инспектора охотничьего хозяйства зачастую вызывает ассоциации с суровыми буднями, борьбой с браконьерами и составлением протоколов. Однако у этой профессии есть и другая, не менее важная сторона — возможность стать свидетелем удивительных моментов жизни дикой природы», — рассказали в ведомстве.
Работа инспекторов, отметили специалисты, направлена на то, чтобы сохранить природу и обезопасить животный мир от посягательств из вне. Согласно данным регионального минприроды, в Омской области можно встретить глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток. Также на озерах нередко можно встретить лебедей, крохалей и лысух. Встречаются выпь и серая цапля.
