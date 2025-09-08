Военнослужащий Владимир Михайлов из Тайшета героически погиб в зоне СВО. Его не стало в возрасте 43 лет. Владимира призвали на службу в 1999 году, полтора года он принимал участие в Чеченском вооружённом конфликте. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.