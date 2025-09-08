Военнослужащий Владимир Михайлов из Тайшета героически погиб в зоне СВО. Его не стало в возрасте 43 лет. Владимира призвали на службу в 1999 году, полтора года он принимал участие в Чеченском вооружённом конфликте. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— В Тайшете Владимир работал в следственный изолятор № 3. После этого был охранником на предприятии, — уточнили в администрации.
Когда началась специальная военная операция, Владимира Михайлова призвали на службу 28 сентября 2022 года. Его последний разговор с родными состоялся 21 августа 2025 года. В тот же день он погиб при выполнении боевого задания.
У военнослужащего остались супруга и две дочери. Прощание с Владимиром 9 сентября.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре открылся Международный форум спецназа, который пройдет до 12 сентября.