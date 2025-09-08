Ричмонд
Токаев заявил о возможной масштабной эко-катастрофе на Каспие

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Каспийское море может ждать масштабная экологическая катастрофа, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

"Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.

Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, — незаконная продажа и покупка воды на черном рынке", — заявил Токаев.

Он добавил, что снижение уровня Каспия вызывает беспокойство. И этим вопросом должен заниматься не только Казахстан.

"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.

Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами", — заявил Токаев.

Сегодня, 8 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

