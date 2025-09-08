Токаев заявил о возможной масштабной эко-катастрофе на Каспие

"Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.
Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, — незаконная продажа и покупка воды на черном рынке", — заявил Токаев.
Он добавил, что снижение уровня Каспия вызывает беспокойство. И этим вопросом должен заниматься не только Казахстан.
"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами", — заявил Токаев.
Сегодня, 8 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.