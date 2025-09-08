В Курской области прошел бизнес-слет для креативных предпринимателей

Бизнес-слет для креативных предпринимателей состоялся в парк-отеле «Песчаный» в Курской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«Подготовленный нами насыщенный образовательный блок и активный нетворкинг дают стимул для развития, выстраивания полезных связей. Кроме того, такие мероприятия лучше всего, на мой взгляд, способствуют формированию еще одного делового сообщества в регионе — предпринимателей сферы креативных индустрий. Это направление становится все более значимой частью экономики», — отметила директор центра «Мой бизнес» Курской области Ольга Ильинова.
Формат бизнес-слета позволил предпринимателям, которые работают в творческой сфере, наполниться энергией и сгенерировать новые идеи. Спикеры сообщили им много полезной информации о защите авторских прав, личном бренде и использовании соцсетей для успешного продвижения. Также региональный куратор по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры Курской области Аким Гаврилов рассказал о том, какая работа проводится в регионе для поддержки креативных индустрий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.