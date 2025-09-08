В Курской области прошел бизнес-слет для креативных предпринимателей

«Подготовленный нами насыщенный образовательный блок и активный нетворкинг дают стимул для развития, выстраивания полезных связей. Кроме того, такие мероприятия лучше всего, на мой взгляд, способствуют формированию еще одного делового сообщества в регионе — предпринимателей сферы креативных индустрий. Это направление становится все более значимой частью экономики», — отметила директор центра «Мой бизнес» Курской области Ольга Ильинова.