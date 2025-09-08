На ул. Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки

На ул. Героя России Мариенко в Калининграде появились автобусные остановки. Официально название им пока не присвоено, однако автобус № 15 там уже останавливается, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
Остановочные павильоны установили в районе строящейся школы. В сервисе «Яндекс» они называются «Улица Генерала Лучинского». По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антона Романова, официальное название остановкам будет присвоено позже.
В конце августа с просьбой к властям оборудовать новую остановку на пути следования автобуса № 15 обратились жители ул. Артиллерийской во время прямого эфира главы горадминистрации Елены Дятловой. Тогда речь шла об улице Аэропортной.
«Там действительно большой участок, на котором нет остановки, — подтвердила Дятлова. — Там остановка перед Артиллерийской и следующая остановка уже на Молодой Гвардии. Надо посмотреть, чтобы мы не нарушили правила организации дорожного движения. Вроде бы напрашивается остановка, пускай специалисты посмотрят, где она может быть осуществлена технически».
Новый автобусный маршрут № 15 от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный» запустили в Калининграде в конце августа. Его в том числе используют учащиеся нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской, проживающие в районе ул. Артиллерийской. По итогам мониторинга, проведённого в первые дни сентября, число автобусов на маршруте в утреннее время было решено увеличить с 8 сентября.