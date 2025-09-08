«Они делят людей на хороших и нехороших, клеймя быдлом всех, кто не верит в их святость»: Почему позорная фраза молдавского министра ПАС Бузу — не оговорка

Непроизвольно причислив всех граждан страны, которые не будут голосовать за PAS, к быдлу, он так и не смог достойно выплыть из этой ситуации, упорно и упорото продолжая объясняться в сетях, что же он хотел сказать на самом деле и что все те, кто его «неправильно» интерпретируют, — не просто быдло, но уже и трусы, и насильники, а сам он — «мужественный, честный, понимающий и с уважением относящийся к людям».