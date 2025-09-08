«Они делят людей на хороших и нехороших, клеймя быдлом всех, кто не верит в их святость»: Почему позорная фраза молдавского министра ПАС Бузу — не оговорка

Так себе оговорочка по Фрейду.
Министр труда и соцзащиты Бузу сам не ожидал, что станет главным героем воскресенья, затмив даже лунное затмение (извините за тавталогию).
Непроизвольно причислив всех граждан страны, которые не будут голосовать за PAS, к быдлу, он так и не смог достойно выплыть из этой ситуации, упорно и упорото продолжая объясняться в сетях, что же он хотел сказать на самом деле и что все те, кто его «неправильно» интерпретируют, — не просто быдло, но уже и трусы, и насильники, а сам он — «мужественный, честный, понимающий и с уважением относящийся к людям».
К сожалению, речь идет не просто непроизвольно выскакивающих из министра словах, — это убеждение членов и сторонников PAS, старающихся прикрыть свой комплекс неполноценности статусом начальника. Они делят людей на хороших и нехороших, достойных и недостойных, на наших и не наших, заранее клеймя быдлом всех, кто не верит в их исключительность.
Это убеждение, которое уже проявилось в действиях власти, которая давит штрафами и угрозами пенсионеров, пытается закрыть рот инакомыслящим, превращает во врагов народа большую часть общества, преследует не только людей, но и целые регионы страны, признанные и непризнанные.
Так что ничего особенного министр и не сказал. Просто озвучил то, что чувствуют эти ребята, случайно прорвавшиеся во власть благодаря своей бескомпромиссной агрессии, давно и прочно коррумпированные внешними донорами, зачастую очень недалекие и закомплексованные, но стремящиеся доказать всем, что они сами не быдло, потому что стали же они начальниками, а начальники не могут быть неполноценными.
Так что — так себе оговорочка по Фрейду. Не открытие.