Новосибирские аграрии собрали миллион тонн зерна

Сельхозпроизводители Новосибирской области готовятся к большому урожаю. При хорошей погоде они рассчитывают собрать 2,8 миллиона тонн зерновых культур.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве области рассказал, что для завершения уборки понадобится около 20 солнечных дней. По его словам, темпы уборки за последние дни заметно выросли.
За три дня — пятницу, субботу и воскресенье — удалось: обработать 76 тысяч гектаров полей, собрать дополнительно 250 тысяч тонн зерна, преодолеть отметку в 1 миллион тонн общего урожая.
По прогнозам специалистов, если погода не подведёт, регион сможет собрать от 2,7 до 2,8 миллиона тонн зерна. Сейчас средняя урожайность в плодородных районах достигает 3 центнеров с гектара, что может превзойти показатели прошлого года.