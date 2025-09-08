Новосибирские аграрии собрали миллион тонн зерна

По прогнозам специалистов, если погода не подведёт, регион сможет собрать от 2,7 до 2,8 миллиона тонн зерна. Сейчас средняя урожайность в плодородных районах достигает 3 центнеров с гектара, что может превзойти показатели прошлого года.