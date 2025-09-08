Бородатые и усатые: в День Бороды в красноярском зоопарке показали необычных животных

Во Всемирный день бороды парк флоры и фауны «Роев ручей» представил подборку своих самых впечатляющих «бородачей» и «усачей» из мира животных. Как отмечают зоологи, природа наделила многих своих обитателей роскошной растительностью на морде, которая служит не только для красоты, но и для выживания.
Кожаные аксессуары.
У рептилий и рыб, лишенных волосяного покрова, роль украшений выполняют кожистые выросты. Яркие примеры — бородатая агама, игуана и шлемоносный василиск. Сомы щеголяют длинными усами, которые на самом деле являются чувствительными кожистыми отростками. Пернатые тоже не отстают: у петухов — красная кожная бородка, а у абиссинского рогатого ворона — надувающаяся синяя «сумочка». Не остался в стороне и индюк, чей кожистый нарост на клюве («коралл») затмевает собой любые усы.
Перьевой стиль.
Птичий покров идеально подходит для создания стильного образа. Классический пример — ворон с его характерным «бородатым» силуэтом. У бородатой неясыти темное пятно под клювом выполняет практическую функцию: птенцы тычутся в это пятно, стимулируя родителей к кормлению.
Пушистая роскошь.
Млекопитающие — безусловные лидеры по разнообразию и пышности бород. Обитатели холодных регионов, такие как овцебыки и горные козлы, носят густые «шубы», спасающие их от морозов и позволяющие лежать на снегу. У жителей теплых краев борода часто служит индикатором статуса — например, седея с возрастом у человекообразных обезьян. А львиная грива — это не только символ власти, но и защитный «воротник» в схватках с соперниками.