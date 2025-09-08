Бородатые и усатые: в День Бороды в красноярском зоопарке показали необычных животных

Млекопитающие — безусловные лидеры по разнообразию и пышности бород. Обитатели холодных регионов, такие как овцебыки и горные козлы, носят густые «шубы», спасающие их от морозов и позволяющие лежать на снегу. У жителей теплых краев борода часто служит индикатором статуса — например, седея с возрастом у человекообразных обезьян. А львиная грива — это не только символ власти, но и защитный «воротник» в схватках с соперниками.