Власти США изменили условия выдачи виз, которые касаются белорусов

Власти США назвали два города, где белорусы смогут записаться на визу.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки ужесточили выдачу виз. Подробнее рассказали в Государственном департаменте США.

В частности, американские власти изменили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы (NIV), записывающихся на собеседование. По обновленным правилам всем заявителям, в том числе белорусам, придется записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания. Однако граждане государств, в которых властями США не проводится «обычная работа по выдаче неиммиграционных виз» будут должны подавать заявления в определенные для их стран посольства или консульства. Исключением будут случаи, когда человек, проживает «где-либо еще», где может податься на американскую визу.

При этом до изменений пройти собеседование и податься на неиммиграционную визу США можно было в любой стране. Сейчас же белорусам придется ездить за американскими визами в Варшаву или Вильнюс, так как для Беларуси определены именно два этих города.

Аналогичные требования касаются граждан еще 16 государств, в том числе России и Украины. Обратиться в другие представительства граждане этих стран могут лишь при постоянном проживании в третьих странах.

Известно, что изменения не затрагивают выдачи виз дипломатам и иным должностным лицам. Возможны также исключения на основании гуманитарных, медицинских, внешнеполитических причин.

