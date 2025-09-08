Власти США изменили условия выдачи виз, которые касаются белорусов

В частности, американские власти изменили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы (NIV), записывающихся на собеседование. По обновленным правилам всем заявителям, в том числе белорусам, придется записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания. Однако граждане государств, в которых властями США не проводится «обычная работа по выдаче неиммиграционных виз» будут должны подавать заявления в определенные для их стран посольства или консульства. Исключением будут случаи, когда человек, проживает «где-либо еще», где может податься на американскую визу.