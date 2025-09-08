Годовой рост пассажиропотока Кишиневского аэропорта в августе превысил 46%

Перелеты посредством столичной воздушной гавани в последнем месяце лета совершили более 757 000 пассажиров.
Как уточнили в ОГА, за этот период было зарегистрировано 5 148 операций воздушных судов (посадок и взлетов), что на 37,6% больше по сравнению с августом 2024 года.
Среди наиболее популярных направлений для пассажиров Кишиневского аэропорта остаются Анталья (145 990 пассажиров, годовой прирост — 19,7%), Стамбул (63377 пассажиров, годовой прирост 36,5%) и Лондон (43273 пассажира, годовой прирост 25%), а Бухарест (+109,3%) и Ираклион (+51,8%) выделяются самым большим ростом числа пассажиров.
Диверсификация направлений и увеличение частоты рейсов предоставляют пассажирам больше гибкости и возможностей для летних путешествий, заявили в ОГА.