Годовой рост пассажиропотока Кишиневского аэропорта в августе превысил 46%

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта в августе текущего года на 46,6% превысил аналогичный показатель предыдущего года, сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы (ОГА).

Источник: Sputnik.md

Перелеты посредством столичной воздушной гавани в последнем месяце лета совершили более 757 000 пассажиров.

Как уточнили в ОГА, за этот период было зарегистрировано 5 148 операций воздушных судов (посадок и взлетов), что на 37,6% больше по сравнению с августом 2024 года.

Среди наиболее популярных направлений для пассажиров Кишиневского аэропорта остаются Анталья (145 990 пассажиров, годовой прирост — 19,7%), Стамбул (63377 пассажиров, годовой прирост 36,5%) и Лондон (43273 пассажира, годовой прирост 25%), а Бухарест (+109,3%) и Ираклион (+51,8%) выделяются самым большим ростом числа пассажиров.

Диверсификация направлений и увеличение частоты рейсов предоставляют пассажирам больше гибкости и возможностей для летних путешествий, заявили в ОГА.