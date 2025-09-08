Ричмонд
Специалист рассказала, почему зеленый чай полезен для мозга

Нутрициолог Чаевская: свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность благодаря витаминам и минералам в составе. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Для положительного эффекта нужно выпивать от двух до четырех чашек в день.

— Зеленый чай также помогает мозгу избавляться от токсинов. Важно, что чай нужно заваривать две-три минуты при температуре воды 70−80 градусов. Это сохранит максимальное количество полезных веществ в напитке, — уточнила специалист.

Но у зеленого чая есть и недостатки. Высокое содержание кофеина может вызвать учащенное сердцебиение или бессонницу. Людям с заболеваниями ЖКТ следует проконсультироваться с врачом перед употреблением чая. А тем, кто страдает анемией, рекомендуется выдерживать часовой перерыв между приемом пищи и напитком.