Специалист рассказала, почему зеленый чай полезен для мозга

Свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность благодаря витаминам и минералам в составе. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Для положительного эффекта нужно выпивать от двух до четырех чашек в день.
— Зеленый чай также помогает мозгу избавляться от токсинов. Важно, что чай нужно заваривать две-три минуты при температуре воды 70−80 градусов. Это сохранит максимальное количество полезных веществ в напитке, — уточнила специалист.
Но у зеленого чая есть и недостатки. Высокое содержание кофеина может вызвать учащенное сердцебиение или бессонницу. Людям с заболеваниями ЖКТ следует проконсультироваться с врачом перед употреблением чая. А тем, кто страдает анемией, рекомендуется выдерживать часовой перерыв между приемом пищи и напитком.