Жителей Ростовской области шокировала гибель рыбы на берегу Азовского моря

Сейчас случившееся обсуждают интернет-пользователи. В комментариях одни люди уже выразили тревогу и недоумение, а другие напомнили, что подобные случаи фиксируются ежегодно в разных водоемах региона, и это связано со снижением количества кислорода в воде во время жаркой погоды.