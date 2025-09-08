Жителей Ростовской области шокировала гибель рыбы на берегу Азовского моря

Жители Ростовской области сообщили «о массовой гибели рыбы на берегу Азовского моря». Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в социальных сетях.
На кадрах виден пустынный песчаный берег, усыпанный рыбой. Она оказалась неравномерно рассеяна на участке пляжа. По всей видимости, пострадали как крупные взрослые особи, так и молодь. Точное количество погибших морских обитателей пока неизвестно.
Сейчас случившееся обсуждают интернет-пользователи. В комментариях одни люди уже выразили тревогу и недоумение, а другие напомнили, что подобные случаи фиксируются ежегодно в разных водоемах региона, и это связано со снижением количества кислорода в воде во время жаркой погоды.
Некоторые участники обсуждения предположили, что новый замор произошел на территории Павло-Очаковской косы, где «редко купаются и есть грязь».
