Жителей Ростовской области шокировала гибель рыбы на берегу Азовского моря

Очевидцы сообщили о новом случае замора рыбы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области сообщили «о массовой гибели рыбы на берегу Азовского моря». Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах виден пустынный песчаный берег, усыпанный рыбой. Она оказалась неравномерно рассеяна на участке пляжа. По всей видимости, пострадали как крупные взрослые особи, так и молодь. Точное количество погибших морских обитателей пока неизвестно.

Сейчас случившееся обсуждают интернет-пользователи. В комментариях одни люди уже выразили тревогу и недоумение, а другие напомнили, что подобные случаи фиксируются ежегодно в разных водоемах региона, и это связано со снижением количества кислорода в воде во время жаркой погоды.

Некоторые участники обсуждения предположили, что новый замор произошел на территории Павло-Очаковской косы, где «редко купаются и есть грязь».

