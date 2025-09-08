Еще один поселок в Отрадненском районе подключили к газу

В Отрадненском районе Краснодарского края газифицировали поселок Маяк. Теперь муниципалитет практически полностью газифицирован. Работы еще идут только в станице Надежной, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В поселке Мая проживают около 600 человек. До него построили газопровод протяженностью 26 км. Теперь голубое топливо могут подключить в 120 домов, школу, детсад и Дом культуры.
Губернатор напомнил, что многодетным семьям и семьям участников СВО, а также ветеранам, инвалидам и другим категориям граждан, которым положены льготы, власти компенсируют затраты на подключение газа внутри границ земельных участков.
Всего в 2025 году в Краснодарском крае планируют построить около 168 км газопроводов. Работы идут в основном в небольших поселениях со сложным рельефом, в том числе в Мостовском районе и в Горячем Ключе.
Ранее «Югополис» сообщал, что по состоянию на середину июля 2025 года уровень газификации Краснодарского края составлял 88%. На проведение газопроводов даже в отдаленные муниципалитеты за последние 10 лет из бюджета было выделено 4,2 млрд рублей. Программа догазификации на Кубани действует с 2021 года.