Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один поселок в Отрадненском районе подключили к газу

Муниципалитет практически полностью газифицирован, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: t.me/kondratyevvi

В Отрадненском районе Краснодарского края газифицировали поселок Маяк. Теперь муниципалитет практически полностью газифицирован. Работы еще идут только в станице Надежной, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В поселке Мая проживают около 600 человек. До него построили газопровод протяженностью 26 км. Теперь голубое топливо могут подключить в 120 домов, школу, детсад и Дом культуры.

Губернатор напомнил, что многодетным семьям и семьям участников СВО, а также ветеранам, инвалидам и другим категориям граждан, которым положены льготы, власти компенсируют затраты на подключение газа внутри границ земельных участков.

Всего в 2025 году в Краснодарском крае планируют построить около 168 км газопроводов. Работы идут в основном в небольших поселениях со сложным рельефом, в том числе в Мостовском районе и в Горячем Ключе.

Ранее «Югополис» сообщал, что по состоянию на середину июля 2025 года уровень газификации Краснодарского края составлял 88%. На проведение газопроводов даже в отдаленные муниципалитеты за последние 10 лет из бюджета было выделено 4,2 млрд рублей. Программа догазификации на Кубани действует с 2021 года.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше