Еще один поселок в Отрадненском районе подключили к газу

Ранее «Югополис» сообщал, что по состоянию на середину июля 2025 года уровень газификации Краснодарского края составлял 88%. На проведение газопроводов даже в отдаленные муниципалитеты за последние 10 лет из бюджета было выделено 4,2 млрд рублей. Программа догазификации на Кубани действует с 2021 года.