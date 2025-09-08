В крымских поездах нашли нарушения после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба Южной транспортного надзорного ведомства.
В ходе рейда были установлены неисправности входных наружных дверей в пригородных составах на маршрутах «Керчь — Джанкой» и «Джанкой — Феодосия». Кроме того, в одном из поездов, следующем по маршруту «Симферополь — Москва» нашли нарушения в климатической установке.
По итогам прокурорского вмешательства руководству транспортных компаний были внесены представления. Все нарушения оперативно устранили.
Ранее мы писали, что периодичность курсирования поезда № 163/164 «Таврия» сообщением «Москва — Феодосия» увеличили до ежедневной. Изначально в расписании поезд был заявлен с периодичностью курсирования один раз в четыре дня. Но, видя высокий спрос на поездки, в компании постепенно нарастили частоту курсирования поезда до ежедневной. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.