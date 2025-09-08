В крымских поездах нашли нарушения после проверки прокуратуры

Ранее мы писали, что периодичность курсирования поезда № 163/164 «Таврия» сообщением «Москва — Феодосия» увеличили до ежедневной. Изначально в расписании поезд был заявлен с периодичностью курсирования один раз в четыре дня. Но, видя высокий спрос на поездки, в компании постепенно нарастили частоту курсирования поезда до ежедневной. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.